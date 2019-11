Actualidade

O concerto "Nascente" vai recorrer aos cinco sentidos para promover a utilização racional da água e o respeito pelo ambiente, num espetáculo multimédia promovido no sábado, em Leiria, pelos Serviços Municipais de Água e Saneamento (SMAS).

A produção assinala os 86 anos do SMAS Leiria e já esgotou, com uma semana de antecedência, a capacidade do Teatro José Lúcio da Silva: 700 pessoas vão sentir na pele, e não só, um conjunto de experiências relacionadas com a água e as alterações climáticas.

"Este concerto sensorial visa alertar consciências, não só relativamente às questões ambientais, mas também no que diz respeito à utilização da água", explica o diretor delegado dos SMAS Leiria.