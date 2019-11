Actualidade

Uma paralisação em protesto contra o amianto existente na escola básica (EB) de 2.º e 3.º ciclos de Taveiro, Coimbra, levou hoje ao encerramento daquele estabelecimento de ensino, disse fonte sindical.

"A adesão à greve foi suficiente para impossibilitar o normal funcionamento da escola", disse à agência Lusa André Pestana, do Sindicato de Todos os Professores (STOP), que convocou o protesto, levando a que a escola fechasse e deixando sem aulas cerca de 300 alunos.

Na ocasião, a estrutura sindical fez uma demonstração de um fato de proteção para quem se expõe ao amianto - um mineral usado ao longo de décadas na construção civil, e concretamente, no caso das escolas em telhados e coberturas - e que pode provocar doenças do foro respiratório a quem inala as fibras de que é feito.