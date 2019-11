Actualidade

Os dois maiores partidos representados no parlamento cabo-verdiano, MpD e PAICV, trocaram hoje acusações sobre a governação do país nos últimos anos, com ambos a exigirem pedidos de desculpa aos cabo-verdianos.

O tema tornou-se central na discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2020, que o Governo apresentou hoje na Assembleia Nacional, para discussão e votação na generalidade.

Ao apresentar a proposta, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva - que é também presidente do Movimento para a Democracia (MpD) -, afirmou que o Orçamento para 2020 "investe nas pessoas", destacando a dotação de 24.500 milhões de escudos (221,1 milhões de euros) no pilar social, equivalente a 11,6% do Produto Interno Bruto previsto para 2020.