Actualidade

A presidente da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP) alertou hoje para a necessidade de criar esta especialidade, destacando o "papel determinante" para doentes e famílias.

Emília Rito apontou como um dos grandes desafios a criação da especialidade de enfermeiro oncológico, recordando a carta que a AEOP enviou em outubro para os ministérios da Saúde e da Educação para "sensibilizar a comunidade política para a premência de criar esta especialidade"

"Estes profissionais têm um papel determinantes no apoio aos doentes e às suas famílias e cuidadores", sublinhou Emília Rito, que falava na sessão de abertura do 16.º Congresso Nacional de Oncologia, que decorre até sábado no Centro de Congressos do Estoril.