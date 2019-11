Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou para quatro o número de profissionais de saúde da resposta anti-Ébola mortos na República Democrática do Congo (RDCongo) em dois ataques armados que deixaram ainda feridos outros cinco trabalhadores.

Entre os mortos estão um membro das equipas de vacinação, dois motoristas e um polícia, adiantou a organização, precisando que não morreram quaisquer elementos do "staff" da OMS, apenas um elemento ficou ferido.

A maioria dos restantes feridos nos ataques, que ocorreram durante a noite num centro de alojamento em Biakato Mines e no gabinete de coordenação da resposta ao Ébola em Mangina, na província de Ituri (nordeste do país), são do Ministério da Saúde da RDCongo.