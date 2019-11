Actualidade

Pelo menos 22 manifestantes foram mortos hoje numa cidade do sul do Iraque, Nassiriya, que está cercada por forças de segurança devido aos confrontos entre polícias e grupos de protesto, avançaram hoje fontes médicas locais.

Este número indica que o dia de hoje foi um dos mais mortais desde 1 de outubro, quando começaram os protestos no Iraque para pedir a "queda do regime", numa altura em que se assinala o primeiro ano do novo executivo iraquiano, que implementou uma série de reformas económicas alvo de contestação.

De acordo com o balanço feito pelos médicos, ficaram também feridas 180 pessoas.