Actualidade

O mais recente romance do escritor inglês Jonathan Coe, "Middle England", publicado recentemente em Portugal pela Porto Editora com o título "O Coração de Inglaterra", é um dos finalistas, hoje divulgados, do prémio literário britânico Costa 2019.

Este novo romance de Jonathan Coe, escritor que se encontra a fazer uma residência literária em Cascais e vai participar em dezembro no festival literário Tinto no Branco, em Viseu, debruça-se sobre o 'Brexit', tendo-se tornado um sucesso internacional pouco depois de ter sido publicado.

"Middle England" é um dos quatro finalistas ao Prémio Costa deste ano, que divulgou hoje a lista dos candidatos ao prémio literário nas suas cinco categorias: romance, primeiro romance, biografia, poesia e livro infantil