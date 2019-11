Actualidade

Uma exposição do escultor José Pedro Croft vai ser inaugurada no domingo, em León, Espanha, ao abrigo da primeira coprodução internacional da Anozero - Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra.

Trata-se da instalação "Campo/Contracampo, Prácticas en el espacio expositivo", de José Pedro Croft, que pode ser visitada até 15 de março de 2020, na Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), em Cerezales del Condado, um povoado da província de León.

Coprodução da Anozero e da fundação local, a exposição abre ao público no domingo, às 12:00 (hora de Espanha), no âmbito de um programa com visita guiada.