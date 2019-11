Actualidade

O treinador do Marítimo, José Gomes, disse hoje estar "confiante" para a estreia no comando da equipa madeirense, na casa do Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 12.ª jornada.

O Marítimo ganhou apenas uma vez nas 48 visitas ao Estádio da Luz e, nas últimas cinco, além de não ter conseguido pontuar, não marcou e sofreu 24 golos, o que não inquieta José Gomes.

"Se nós analisarmos os últimos resultados do Benfica-Marítimo, pode gerar alguma preocupação. Nós tivemos duas semanas de trabalho excecional. Temos algumas ausências e algumas limitações. Vamos esperar pelo treino de amanhã [sexta-feira] para saber com quem vou realmente contar, mas estou muito confiante", referiu o novo técnico 'verde rubro', na conferência de imprensa de antevisão.