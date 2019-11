Actualidade

A TAP tem "reservas sobre a solução técnica" das duas saídas rápidas de pista que vão ser construídas no aeroporto de Lisboa, temendo não utilizar a pista principal e defendendo que era possível torná-la mais eficiente.

Em 19 de novembro, a ANA - Aeroportos de Portugal anunciou que em 06 de janeiro começam obras para a criação de duas saídas rápidas de pista no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o que implica o encerramento da infraestrutura entre as 23:30 e as 05:30 até ao final de junho.

Em declarações à Lusa, o Chief Operating Officer (COO) da TAP, Ramiro Sequeira, começou por lembrar que a TAP defende que o aeroporto em Lisboa "necessita de obras e melhoramentos nas áreas de movimento e estacionamento das aeronaves, de acordo com um plano de expansão e crescimento a longo prazo" para que o tráfego "possa crescer sustentavelmente", mas admitiu que a companhia tem "algumas reservas" sobre a obra que vai começar.