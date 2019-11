Actualidade

A PSP do Porto mobilizou as unidades policiais "que considerou adequadas" para acompanharem as claques de futebol que passaram pela cidade, indicou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI), condenando todos os incidentes "verificados em contextos de eventos desportivos".

O MAI revelou ainda, em comunicado, que tem vindo acompanhar, em "articulação com o sr. presidente da Câmara do Porto", o tema da segurança naquele município, para o qual serão "em breve" tomadas decisões relativas ao reordenamento do dispositivo.

O esclarecimento da tutela surge depois de a Câmara do Porto ter pedido hoje um reforço dos meios da PSP, na sequência de desacatos provocados naquela cidade por adeptos de futebol.