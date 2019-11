Actualidade

O Benfica informou hoje que a equipa de hóquei em patins foi punida com dois jogos de interdição e anunciou que vai recorrer do castigo, que teve origem nos acontecimentos no jogo com o Sporting na época passada.

"O clube irá recorrer, uma vez mais, dessa decisão, vendo-se, no entanto, obrigado, devido ao escasso tempo que medeia desde aquela notificação, a jogar no sábado frente ao HC Turquel, no Pavilhão do FC Alverca", lamentaram os 'encarnados'.

Em causa está o processo disciplinar aberto após os acontecimentos ocorridos no dérbi com o Sporting de 27 de janeiro de 2019, que os 'leões' venceram, na Luz, por 4-1, num encontro em que os 'verde e brancos' jogaram durante mais de 10 minutos em inferioridade numérica.