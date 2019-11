Actualidade

A peça "Um Édipo - o drama ocultado", de Armando Nascimento Rosa, estreia-se no sábado, no Teatro Nacional de Nis, sul da Sérvia, numa encenação do jovem ator e encenador Jug Djordjevic, revelou o dramaturgo à Lusa.

Armando Nascimento explicou que a estreia de "Um Édipo", naquela cidade do sul da Sérvia, se deve sobretudo "ao labor de Tatiana [Manojlovic, a tradutora], porque de outra forma a peça não era conhecida naquele país".

O dramaturgo nascido em Évora, em 1966, fala da tradutora Tatjana Manojlovic, uma estudiosa sérvia radicada em Portugal há vários anos, doutorada em literatura dramática portuguesa, "que traduziu o texto para servo-croata", estando a obra editada no país desde 2011.