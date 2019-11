Actualidade

A recuperação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, envolvendo 549 milhões de euros, insere-se nas políticas públicas da área da cultura, que visam dar centralidade ao património edificado, disse hoje a secretária de Estado Ângela Ferreira.

"As intervenções que aqui [no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha] tiveram e terão lugar inserem-se numa lógica que dá centralidade ao património edificado, enquanto esteio das políticas públicas para a área governativa da cultura", afirmou hoje, em Coimbra, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, que falava na apresentação do projeto de recuperação do monumento, atingido pelas cheias do rio Mondego, em janeiro de 2016.

Depois de uma "intervenção de grande escala" no Mosteiro, no âmbito da qual veio, por exemplo, a ser descoberto o maior claustro do gótico português, "as fortes cheias do início de 2016 tornaram urgente a realização de obras de reparação e de desenvolvimento de mecanismos de garantia e de proteção" deste "tesouro patrimonial", sublinhou a governante.