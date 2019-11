Actualidade

Cerca de nove em cada dez angolanos são pobres e dos 164 muncípios de Angola, 65 apresentam uma incidência e intensidade de pobreza acima dos 90%, revela o Índice de Pobreza Multidimensional por Municípios (IPM-M).

O estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola, com base nos dados do Censo Populacional de 2014, contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD) e da Universidade de Oxford, e foi hoje apresentado em Luanda.

No IPM-M foram analisadas quatro dimensões - saúde, educação, qualidade da habitação e emprego - e 11 indicadores (água, frequência escolar, desemprego juvenil, saneamento, eletricidade, desemprego adulto, registo civil, combustível para cozinhar, dependência, escolaridade e habitação), concluindo-se que o município com maior índice de pobreza em Angola é o Curoca (0,753), da província do Cunene.