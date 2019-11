Garcia de Orta

Dois médicos recém-especialistas em pediatria aceitaram ir trabalhar para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, o que não é ainda suficiente para reabrir a urgência noturna encerrada desde meados deste mês.

A revelação foi feita hoje no parlamento pela ministra da Saúde, Marta Temido, durante a interpelação do PSD ao Governo sobre a situação da saúde e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal.

Em declarações aos jornalistas no final do debate, a ministra explicou que os dois recém-especialistas que terminaram agora a formação especializada e aceitaram ficar no Garcia de Orta ainda não são suficientes para conseguir reabrir a urgência pediátrica no período noturno.