Actualidade

O "sentido poético, filosófico e humano" de "Se isto é um homem", de Primo Levi, levou o encenador Rogério Carvalho a pôr o texto em cena, a partir de sexta-feira, na sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

"Aquele texto tem uma escrita própria. Tem tudo aquilo que nós em teatro consideramos necessário para tornar as coisas profundas", disse Rogério Carvalho, numa entrevista à agência Lusa, a propósito da apresentação da peça estreada em julho último, no âmbito da 36.ª edição do Festival de Almada, onde foi apresentada com lotação quase sempre esgotada, e que agora regressa integrada na programação regular do teatro.

A mensagem que o químico e escritor italiano de origem judaica, prisioneiro dos campos de extermínio nazis, sobrevivente de Auschwitz-Birkenau, deixou para as gerações vindouras naquela obra autobiográfica foi outro dos motivos que levou Rogério de Carvalho até à obra.