Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, em reunião privada do executivo, a revogação da concessão de exploração de quiosques na Praça do Martim Moniz, que estabelece o pagamento de uma compensação de 300 mil euros ao promotor.

O documento foi votado por pontos, tendo o ponto que visava o pagamento da compensação - que ainda poderá ascender até ao valor máximo de 1,1 milhões de euros - merecido os votos favoráveis do PS, BE e do vereador João Pedro Costa (PSD), a abstenção do PCP e os votos contra do CDS-PP e da vereadora Teresa Leal Coelho (eleita pelo PSD, mas a quem foi retirada a confiança política), disse à Lusa fonte oficial da autarquia.

A proposta indica que "o promotor apresentou uma listagem dos custos incorridos", num total de 1,1 milhões de euros (com IVA), não estando, contudo, "esclarecido o nexo de causalidades entre parte dos custos constantes da referida" lista.