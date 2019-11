Actualidade

A Madeira conquistou, pela quinta vez consecutiva, o 'World Travel Awards' de "Melhor Destino Insular do Mundo", na Grande Gala Final que decorreu esta noite na cidade de Muscat, em Omã, revelou a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

"O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, releva a importância de a Madeira voltar a ganhar o galardão, o qual vem consolidar as conquistas dos quatro anos anteriores e que vem permitir ampliar a visibilidade do destino a nível internacional numa altura em que esse fator assume particular importância", diz o comunicado emitido por aquele organismo.

Os 'World Travel Awards', reconhecidos como os principais galardões do turismo nos diferentes setores que constam da lista restrita, são atribuídos depois da votação online do público e de profissionais do turismo de todo o mundo.