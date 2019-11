Actualidade

A eleição presidencial de Luís Lacalle Pou implica uma viragem à direita do Uruguai em matéria de política externa e de comércio exterior, com impactos no Grupo de Contacto Internacional, no Grupo de Lima e no Mercosul.

A partir de 01 de março, quando for empossado, Luís Lacalle Pou, porá fim a 15 anos de governação à esquerda e deverá iniciar uma viragem que colocará o país mais próximo do Brasil de Jair Bolsonaro e mais distante da Argentina de Alberto Fernández, os dois gigantes sul-americanos e principais parceiros comerciais do Uruguai.

As mudanças propostas pelo eleito coincidem com a visão do governo brasileiro, mas são opostas à postura do próximo governo argentino que assumirá em 10 de dezembro: Venezuela e Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.