Actualidade

O Teatro do Frio estreia na sexta-feira, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, o espetáculo "Oásis", uma criação coletiva, fruto de três residências artísticas, que propõe um diálogo intimista partindo das inquietações de nove criadores portugueses.

Em cena, estão sete dos nove criadores. O palco que partilham há de dividir-se, ao longo do espetáculo, em sete micro espaços, onde o texto, a palavra e os silêncios ganham novas interpretações em cada cena.

Em algumas delas, o público é convidado a "posicionar-se". Às vezes como "massa", outras como indivíduo, num confronto com interrogações de contexto político, social ou privado.