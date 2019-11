Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, revelou que envolver as empresas nos objetivos de qualificação dos seus trabalhadores vai passar por incentivos fiscais, que serão "atualizados nos próximos anos".

"Hoje temos um quadro de incentivos fiscais à sociedade de informação e à formação profissional muito ativo e que será particularmente importante, sendo atualizado nos próximos anos, porque é dos mecanismos mais importantes para ativar a perceção das empresas e empregadores para a formação dos seus quadros", disse à Lusa Manuel Heitor.

"Empregar melhor com mais e melhor integração entre educação, investigação e inovação e uma respetiva articulação com as empresas, o tecido produtivo e a administração pública" é um dos quatro eixos que norteiam os objetivos do "Contrato de Legislatura" que o Governo assina hoje com as instituições de ensino superior públicas, em Lisboa, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.