Actualidade

O lucro da Teixeira Duarte quase triplica (182,6%) no terceiro trimestre, face a igual período de 2018, para 20,1 milhões de euros, anunciou hoje a construtora.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), a Texeira Duarte refere que os resultados líquidos atribuíveis a detentores de capital ascenderam a 20,1 milhões de euros no terceiro trimestre, o que compara com os 7,09 milhões de euros registados em igual período do passado.

Os proveitos operacionais aumentaram 8% para 764 milhões de euros.