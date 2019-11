Actualidade

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) anunciou hoje que pediu a abertura de processo especial de revitalização (PER) junto do tribunal judicial de Comarca de Lisboa, com vista à sua recuperação.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), a empresa referiu que o PER "abrange apenas a Sociedade Comercial Orey Antunes individualmente, a qual chamará a este plano todos os credores das suas subsidiárias de direito português por si integralmente e diretamente detidas".

A empresa sublinhou que o PER "não abrange nenhuma empresa operacional da área de negócio de transportes e logística, não tendo, portanto, qualquer impacto nos respetivos credores e fornecedores".