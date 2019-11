Actualidade

O historiador brasileiro Pedro Ferreira de Souza venceu a categoria Livro do Ano do 'Prémio Jabuti', o mais tradicional troféu literário do Brasil, com a obra "Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 - 2013".

Os vencedores do Livro do Ano e de todas as 19 categorias foram divulgados numa cerimónia na noite de quinta-feira em São Paulo.

Na categoria de romance venceu Tiago Ferro com a obra "O pai da menina morta", da editora Todavia, que narra a experiência do luto após uma perda trágica.