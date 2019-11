Congresso/ANMP

Cerca de 800 autarcas reúnem-se hoje e sábado em Vila Real para discutir temas como a criação de regiões administrativas e o financiamento do poder local, no congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Sob o lema "Descentralizar, Regionalizar, Melhor Portugal", o XXIV congresso da ANMP tem no seu programa o debate de temas como a "Organização do Estado", o "Modelo de Desenvolvimento do País" e o "Financiamento Local".

Em entrevista à Lusa, nas vésperas do Congresso, o presidente da ANMP, Manuel Machado (PS), afirmou que a descentralização de competências para as autarquias está a ser um passo importante, mas não chega, sendo agora tempo de "ultrapassar o tabu" da regionalização, considerando que a criação das regiões políticas e administrativas é "a oportunidade para a modernização do Estado" português.