Actualidade

Quase metade dos hospitais públicos não têm uma equipa multidisciplinar organizada para seguir as famílias com cancro hereditário, conclui um inquérito que será divulgado no 16.º Congresso Nacional de Oncologia, que decorre até sábado no Estoril.

De acordo com este trabalho, feito a nível nacional e que foi promovido pela Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), quase metade das unidades inquiridas "refere a inexistência de uma estrutura multidisciplinar organizada para o seguimento das famílias com cancro hereditário, sendo necessário recorrer à referenciação/complementaridade de cuidados".

"Esta complementaridade é desejável, numa perspetiva de organização de recursos, no entanto, é necessário que esteja organizada e com circuitos bem definidos", refere o estudo.