Actualidade

O Banco Mundial informou ter aprovado um crédito concessionado de 59 milhões de dólares (53,58 milhões de euros) para Timor-Leste iniciar o processo de reabilitação da estrada que liga Gleno e Hatubuilico, a sul de Díli.

A instituição explicou que o projeto permitirá reforçar as ligações rodoviárias a zonas de produção de café e de destinos turísticos, incluindo nas imediações do Monte Ramelau, o mais alto de Timor-Leste e um dos locais mais visitados no país.

O projeto de 44,3 quilómetros insere-se no programa de estradas do Banco Mundial para Timor-Leste e permitirá ligar, a sul da capital, as localidades de Gleno e Letefoho, zonas de grande produção de café, à vila de Hatubuilico, principal ponto de acesso ao Monte Ramelau.