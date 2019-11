Actualidade

Sete pessoas morreram no acidente de um avião de seis lugares no centro do Canadá, informou o Conselho Nacional de Segurança em Transportes (TSB) na quinta-feira.

"Cinco americanos e dois canadianos estavam a bordo", disse a porta-voz da TSB Nora Vallée numa conferência de imprensa, mas sem fornecer mais detalhes.

O Ministério das Relações Exteriores do Uzbequistão adiantou hoje que duas das vítimas, Otabek Oblokulov e Bobomurod Nabiev, eram nacionais do Uzbequistão, e que as outras cinco, incluindo três crianças, eram membros das suas famílias.