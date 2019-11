Actualidade

Rute e João embarcaram em julho, com os três filhos, numa aventura num barco à vela de 15 metros que chegou esta semana ao Mindelo, Cabo Verde, para terminar em 2021, com a volta ao mundo concluída.

"É para conhecer outras pessoas, outras formas de viver, outras culturas", começou por explicar à agência Lusa Rute Gonçalves, ex-gestora de marca da Galp, empresa onde trabalhou mais de 20 anos até que decidiu cumprir um sonho antigo, incutido pelo marido.

Pediu uma licença sem vencimento para navegar em família à volta do mundo, incluindo paragens que chegam a algumas semanas em vários países. Além de navegar, tornou-se também a professora dos três filhos que o casal leva a bordo do "Domum" e que, dentro do possível, compartilham as tarefas.