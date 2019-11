Actualidade

Pela primeira vez na história da Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica, Lisboa, uma greve de funcionários não docentes encerrou o estabelecimento de ensino, constatou a agência Lusa no local.

Pelas 08:40, o diretor do Agrupamento de Escolas de Benfica, Manuel Esperança, dirigiu-se às dezenas de alunos que se juntaram no auditório do Bloco C da escola para os informar de que, pela primeira vez na história do estabelecimento de ensino, poderiam ir embora porque não havia aulas.

"Não vamos ter aulas hoje, mesmo que venham um ou dois funcionários, que não devem vir", disse Manuel Esperança num auditório ainda às escuras, recebendo de volta aplausos de contentamento dos alunos.