Actualidade

Dezenas de escolas do distrito do Porto estão hoje encerradas devido à greve nacional dos trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de ensino, disse à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

"Já sabemos [às 08:45] de mais de duas dezenas de escolas encerradas no distrito do Porto. Embora ainda seja cedo para recolher todas as informações, temos conhecimento de mais de 20 escolas enceradas só aqui no Porto", disse Orlando Gonçalves.

Segundo o dirigente sindical, a expectativa é que "a esmagadora maioria das escolas portuguesas hoje feche por uma razão muito simples, a greve foi pedida pelos trabalhadores".