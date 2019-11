Actualidade

A empresa de serviços médicos e de segurança International SOS classificou Cabo Verde como um dos países mais seguros para turistas, integrando o lote de pouco mais de uma dezena de Estados com um nível "insignificante" de riscos para os viajantes.

As conclusões constam do "Travel Risk Map", de 28 de novembro, mapa produzido por aquela empresa, com sedes em Londres e Singapura, que anualmente refere receber cinco milhões de chamadas de pedidos de assistência de turistas.

Neste mapa, Cabo Verde surge como o único país em África classificado com o nível "insignificante" - o mais reduzido de cinco - de risco para a segurança das viagens de turistas.