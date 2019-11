Paris/Atentados

A procuradoria-geral antiterrorismo de França anunciou hoje que abriu um processo para julgar 20 pessoas, entre as quais seis suspeitos já com mandado de prisão, pelos atentados à bomba de 13 de novembro de 2015 em Paris.

Entre as pessoas que a procuradoria quer processar conta-se Salah Abdeslam, o único membro sobrevivente do grupo terrorista que realizou os ataques, provocando a morte de 129 pessoas, entre as quais dois portugueses.

Os ataques, perpetrados por pelo menos sete terroristas, ocorreram em vários locais de Paris, entre os quais a sala de espetáculos Bataclan e o Stade de France, onde decorria um jogo de futebol entre as seleções de França e da Alemanha.