O treinador espanhol Unai Emery foi hoje despedido do comando técnico do Arsenal, ao qual tinha chegado no início da época 2018/19, anunciou o clube londrino no seu sítio oficial na Internet.

"Decidimos pela rescisão do contrato com o Unai Emery e a sua equipa técnica, a quem agradecemos o trabalho que fizeram no clube. A decisão foi tomada porque os resultados e as exibições não estiveram ao nível desejado", escreveu o clube.

O Arsenal anunciou ainda que o sueco Freddi Ljungberg será o "treinador interino" e que o clube londrino já está a "procurar um novo treinador".