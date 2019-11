Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 0,3% no terceiro trimestre em cadeia, metade do registado no trimestre anterior, e manteve a expansão de 1,9% em termos homólogos.

Na divulgação das Contas Nacionais Trimestrais de hoje, o INE confirma os valores para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre que tinha divulgado na estimativa rápida.

No segundo trimestre, a economia tinha crescido 1,9% em termos homólogos e 0,6% na comparação com os três meses anteriores.