Actualidade

O até agora presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, despediu-se hoje do cargo citando o cineasta Alfred Hitchcock para recordar "terramotos" ultrapassados na Europa nos últimos cinco anos, e pediu ao seu sucessor para "manter a unidade europeia".

"Quando iniciei as minhas funções, não suspeitei que o meu mandato seria marcado por uma frase de Alfred Hitchcock: 'Um bom filme deve começar com um terramoto e ser seguido de tensão crescente", declarou Donald Tusk, discursando na cerimónia de passagem de testemunho para o presidente eleito do Conselho Europeu, Charles Michel, em Bruxelas.

Falando perante jornalistas e membros da sua equipa, Donald Tusk recordou 2015 como um ano em que a "Europa se debateu com várias crises", destacando a crise financeira na Grécia, a crise migratória, a crise ucraniana e ainda os ataques do Estado Islâmico "às fronteiras europeias".