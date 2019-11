Actualidade

O presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, defende a criação de taxas à navegabilidade no Rio Douro, onde passam cerca de 1,3 milhões de turistas por ano, que deveria destinar-se aos cofres dos municípios.

"Impõe-se ao Governo, autarcas, operadores turísticos, agências do ambiente, APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) e demais agentes técnicos e políticos discutirem e estudarem o assunto, vindo a encontrar e a aplicar urgentemente um modelo equilibrado, justo e o mais consensual possível, que também leve em consideração os legítimos interesses das populações locais", considera.

Numa tomada de posição enviada ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e a entidades do setor, o autarca reconhece "a importância económica e social das empresas que exploram comercialmente a navegabilidade no Rio Douro em termos turísticos, a legitimidade do lucro decorrente e a necessidade de consolidar uma atividade que implica elevados investimentos, bem como o contributo destes operadores para o desenvolvimento do turismo na região".