Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo Branco afirmou hoje que foi sempre favorável ao processo de regionalização e adiantou que só através deste sistema se pode fortalecer a coesão do interior.

"A minha opinião, desde sempre, é que sou favorável à regionalização. Entendo que só através dela podemos fortalecer o caminho da coesão e o reforço do interior", afirmou à agência Lusa Luís Correia.

O autarca mostrou-se em sintonia com as recentes declarações do presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).