Actualidade

A lista encabeçada pelo tripulante da TAP Henrique Louro Martins venceu as eleições para a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), depois da anterior direção ter sido destituída em setembro.

De acordo com um documento a que a Lusa teve acesso, a lista A, de Henrique Louro Martins, reuniu 842 votos, mais 93 do que a Lista B (749 votos), liderada pelo também tripulante da TAP João Oliveira.

O programa eleitoral apresentado pela lista vencedora definia "a defesa da classe", "da contratação coletiva, da carreira e dos benefícios adquiridos através de negociações anteriores" como "pilares fundamentais" da sua atuação.