Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, considerou hoje que as reformas em curso no país "não foram impostas" pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), mas sim consequência da "apreciação enganadora" de que Angola gozava de uma saúde económica robusta.

"As reformas em curso pecam por estarem acontecer apenas agora, pelo que se aplicadas antes, estaríamos hoje a beneficiar de uma economia mais sólida e sustentada. Estas não são reformas impostas pelo FMI, são uma consequência da apreciação errada, falsa, ilusória e enganadora de que o país gozava de uma saúde económica robusta", afirmou hoje na abertura da segunda reunião ordinária do comité central do MPLA.

Segundo o também presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975), caso se protelassem por mais tempo as reformas em curso no país, este caminharia "inevitavelmente para o precipício".