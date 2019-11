Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) defendeu hoje que o caminho da regionalização deve ser iniciado "tão rápido quanto possível", na procura de uma solução que se traduza "num desenvolvimento mais equilibrado do país".

"Neste momento, ainda não estão criadas as condições para efetivar o processo e não vale a pena andarmos a brincar aos referendos se não for para sermos consequentes. Mas o caminho da regionalização deve ser iniciado tão rápido quanto possível. Devemos começar o debate e a análise para podermos promover uma solução com mudanças qualitativas", afirmou Carlos Filipe Camelo, em declarações à agência Lusa.

O autarca socialista, que também é presidente da Câmara Municipal de Seia, frisou que atualmente os municípios das Beiras e Serra da Estrela têm estado concentrados na adaptação ao processo de descentralização, mas mostrou-se convicto de que é necessário iniciar o processo "sem repetir os erros do passado" e procurando "um projeto integrador, que envolva as comunidades e que possa ser o mais consensual possível".