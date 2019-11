Actualidade

As entidades regionais de turismo devem servir de modelo para a criação de regiões políticas e administrativas, sendo um erro transferir competências nesta área para as atuais comissões de coordenação, defendeu hoje o presidente da Turismo do Centro.

Pedro Machado disse hoje à agência Lusa que "acompanha vivamente" a posição do presidente da Associação de Municípios, Manuel Machado, que defendeu na quinta-feira "que é tempo de ultrapassar o tabu da regionalização", encarada como "a oportunidade para a modernização do Estado" português.

O presidente da Turismo do Centro deixa, no entanto, alguns alertas para a maneira como deve ser conduzido o processo, adiantando que a regionalização na área do turismo deve ser acompanhada de "meios técnicos, humanos e de recursos", para ser eficaz.