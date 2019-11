Actualidade

O álbum "Do Avesso", de António Zambujo, foi distinguido com o Prémio José Afonso 2019, tenho o júri considerado que cada disco do músico "é, em si, uma história", na linha do artista que deu nome ao galardão.

De acordo com a Câmara Municipal da Amadora, promotora da distinção, num comunicado hoje divulgado, o júri - constituído pela pianista Olga Prats (convidada pela autarquia), pelo professor de música Sérgio Azevedo (indicado pela Escola Superior de Música de Lisboa) e por Júlio Pereira (vencedor do Prémio José Afonso 2018) - deliberou - por unanimidade - atribuir o prémio ao álbum "Do Avesso", de António Zambujo.

Segundo o comunicado, o júri considerou que "Do Avesso" representa, "não só a continuação do percurso extremamente coerente de António Zambujo, mas também um ponto alto pela confirmação das suas qualidades interpretativas e a grande inspiração criativa que revela".