A Sociedade Comercial Orey Antunes, que hoje anunciou a entrada em PER, aponta a existência de créditos de 63,4 milhões de euros sobre a empresa, propondo um perdão de 90% a 95% para mais de metade.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Orey Antunes refere que a proposta de recuperação apresentada no âmbito do Processo Especial de Revitalização (PER) - cujo requerimento deu entrada em 28 de novembro no tribunal judicial de Comarca de Lisboa - prevê um "perdão de dívida de capital entre 90% a 95%, dependendo de negociação, e perdão de juros de 100%", relativamente aos perto de 37,451 milhões de euros de créditos comuns.

Esclarecendo que cerca de 29,6 milhões de euros destes créditos comuns são relativos a uma emissão obrigacionista com vencimento em julho de 2031, a proposta da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) aponta que, neste caso, os credores deverão ser pagos "até 90 dias após o trânsito em julgado da sentença homologatória do PER".