O treinador do Benfica, Bruno Lage, reconheceu hoje a desilusão pela eliminação precoce da Liga dos Campeões de futebol, mas evitou assumir qualquer arrependimento pessoal nas escolhas para os jogos da fase de grupos.

"Não é uma questão de arrepender ou não. Esta é uma competição que já dura há algum tempo. Hoje, podemos olhar para um jogo e perguntar porque é que A, B ou C não jogou naquele jogo, mas cada momento é diferente. O melhor 'onze' é sempre aquele que procuramos colocar a cada momento", disse o técnico, em conferência de imprensa realizada no Seixal, acrescentando: "Eu, pela minha forma de estar, a cada jogo estou a aprender".

o treinador da formação 'encarnada' enalteceu, no entanto, a boa resposta dada na Alemanha, apesar do empate final a dois golos com o Leipzig, no jogo da quinta jornada do Grupo G, que custou a continuidade do clube na elite europeia.