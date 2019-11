Actualidade

O advogado equato-guineense Ponciano Mbomio Nvó denunciou hoje a detenção de quatro opositores ao regime do Presidente Teodoro Obiang, adiantando que foram "sequestrados" no Sudão do Sul e levados para cadeias na Guiné Equatorial.

"Temos a informação clara de que foram sequestrados em Juba, capital do Sudão do Sul. São quatro elementos da oposição e dois são ex-militares do Exército espanhol, guineenses, mas com nacionalidade espanhola", disse.

De acordo com o advogado, que falava à agência Lusa, por telefone, a partir da Guiné Equatorial, os quatro homens saíram de Madrid (Espanha), passaram por Frankfurt (Alemanha) e Adis Abeba (Etiópia) até serem detidos em Juba, capital do Sudão do Sul.