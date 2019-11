Actualidade

Os trabalhadores que se reformem antecipadamente em 2020 terão uma penalização de 15,2% na pensão, resultado da estimativa provisória do INE, hoje divulgada, que prevê o aumento da esperança média de vida.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), "a estimativa provisória da "Esperança de Vida aos 65 anos", para o período 2017-2019, é 19,61 anos".

Segundo contas feitas pela agência Lusa, com base na legislação em vigor, esta atualização da esperança média de vida significará um corte de 15,2% no valor das novas pensões antecipadas, por via do fator de sustentabilidade no próximo ano.