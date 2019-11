Actualidade

O médio do Sporting Bruno Fernandes foi eleito o jogador da quinta jornada da Liga Europa de futebol, após contribuir de forma decisiva para o triunfo sobre o PSV (4-0), anunciou hoje a UEFA no seu site oficial.

Na quinta-feira, o internacional português marcou o segundo e quarto golos dos 'leões', aos 16 e 64 minutos, além de ter assistido o brasileiro Luiz Phellype para o tento inaugural da partida, aos nove, e o francês Jérémy Mathieu para o terceiro, aos 42.

Com o 'bis' anotado frente ao PSV, Bruno Fernandes passou a somar cinco golos na fase de grupos da prova europeia, dividindo a liderança da lista dos melhores marcadores com o colombiano Alfredo Morelos, do Rangers, e o espanhol Munir El-Haddadi, do Sevilha.