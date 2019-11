Actualidade

O Presidente angolano assegurou hoje que a segurança pública em Luanda, na sequência de crimes violentos registados há duas semanas na via pública, "está normalizada", condenando a associação dos crimes à "deterioração da condição de vida dos angolanos".

Segundo João Lourenço, a onda de crimes violentos que culminaram "lamentavelmente com perda de vidas humanas" e que mereceu uma "vigorosa condenação e repulsa" da sociedade "está felizmente ultrapassada, fruto do empenho das autoridades".

"Esta situação está felizmente ultrapassada, porque as autoridades competentes tudo têm feito e continuarão a fazer no sentido de garantir a paz e a segurança dos cidadãos na sua vida quotidiana", afirmou hoje na abertura da segunda reunião ordinária do comité central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).